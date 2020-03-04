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Устинов: изношенность коммунальных систем Юга России составляет от 60 до 80%

По словам полпреда президента в ЮФО, больше всего жалоб со стороны жителей на качество воды поступило от Республики Калмыкия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Износ коммунальных систем в Южном федеральном округе России в зависимости от региона составляет от 60 до 80%. Об этом на совещании в среду заявил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.

"Основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды, подаваемой потребителям, остается изношенность систем централизованного водоснабжения регионов округа. В зависимости от региона ветхость коммунальных систем составляет от 60 до 80%", - сказал он.

По словам Устинова, больше всего жалоб со стороны жителей на качество воды поступило от Республики Калмыкия, где соответствующей всем требованиям водой обеспечено лишь 7% жителей.

По мнению полпреда, органы власти в регионах округа не в полной мере реализуют возложенные на них полномочия по обеспечению комплексного социально-экономического развития территорий, мониторингу технико-экономического состояния систем водоснабжения, утверждению инвестиционных и производственных программ водоснабжающих организаций, контролю в данной сфере. Так, отметил Устинов, всего в 2019 году в округе органами прокуратуры было выявлено свыше 3 тыс. нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Снижение качества воды

Качество питьевой воды, получаемой населением на Юге России, снизилось за пять лет на 8,5%, сообщила в ходе совещания по видеоконференцсвязи начальник управления санитарного надзора центрального аппарата Роспотребнадзора Ирина Шевкун. "В 2019 году в целом по Южному федеральному округу обеспеченность населения качественной питьевой водой составляет 82,5%. Наиболее сложная ситуация - Калмыкия, Крым, Адыгея", - сказала Шевкун.

Она отметила, что порядка 16% или 1,5 из 9 тыс. источников воды в регионах юга России не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. "Причины несоответствия источников: первая - это природное содержание в подземных водоисточниках железа, минеральных солей, высокой жесткости <…> Вторая - это зоны санитарной охраны. Субъекты, в которых не установлены зоны санитарной охраны: Республика Крым - порядка 40% источников, Волгоградская область - 14%, Краснодарский край - 156 источников, Республика Калмыкия - 56% источников", - пояснила Шевкун.

Роспотреднадзор ежегодно направляет порядка 1 тыс. уведомлений, по каждому из которых должен быть разработан план улучшения состояния водоснабжения, отметила она, добавив, что пока в регионах разработано всего немногим более 300 планов и принято семь инвестиционных программ.

По данным пресс-службы, в 2019 году на реализацию региональных программ федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" направлено 1,2 млрд рублей.

Теги
Устинов, Владимир Васильевич (государственный деятель)Россия
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