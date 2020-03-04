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Ставрополье в 2020 году планирует увеличить турпоток на 10%

В прошлом году в регион приехали более 1 млн 611 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Ставропольский край в 2020 году планирует принять до 1 млн 760 тыс. отдыхающих, что на 10% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Александр Трухачев.

"В 2020 году мы ожидаем увеличение совокупного количества посещений Ставропольского края из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств до 1 млн 760 тысяч человек. Это означает, что прирост к уровню 2019 года по прогнозным данным составит порядка 10% и более 20% к уровню 2018 года", - сказал Трухачев.

По его словам, санаторно-курортный и туристский комплекс Ставропольского края за 2019 год приняли на лечение и отдых более 1 млн 611 тыс. человек. Численность отдыхающих в крае увеличилась на 181 тыс. человек или на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

"Для обеспечения дальнейшего устойчивого развития сферы туризма на Ставрополье планируется реализовать лучшие практики и передовой опыт регионов России, а также зарубежных государств с учетом глобальных тенденций и возможных сценариев развития мирового туризма. В частности, будет организована комплексная работа по ключевым направлениям: в области государственного регулирования сферы туризма, инвестиционном и инфраструктурном развитии, а также экспорте туристских услуг и развитии приоритетных видов туризма", - добавил министр.

Он отметил, что реализация планов развития позволит сохранить положительную динамику показателей сферы туризма Ставропольского края, а также нарастить темпы роста сопутствующих отраслей экономики края.

Туристический поток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет. В 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе в Кавминводах - 1,2 млн человек.

На рост туристического потока влияет благоустройство инфраструктуры городов-курортов и развитие событийного туризма. Этому направлению стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на мероприятия, которые привлекают туристов. В 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести уже 400 мероприятий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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