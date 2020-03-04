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Минкультуры предложит новую методику оценки вузов в области искусства

Конкретные предложения планируется представить через год

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с подведомственными вузами намерено усовершенствовать методику оценки качества подготовки в области искусства и предложить ее использовать рейтинговым агентствам. Об этом в среду сообщила директор департамента науки и образования министерства Наталия Золотарева на пресс-конференции, посвященной предметному рейтингу агентства Quacquarelli Symonds (QS), который был опубликован 4 марта.

"Оценить, насколько качественна подготовка в области искусства, исполнительского искусства непросто, поэтому мы сейчас вместе с нашими ведущими вузами ведем дискуссию. Мы прорабатываем, чтобы дать предложения, в том числе QS, каким образом мы могли бы совершенствовать эту оценку", - сказала она.

Золотарева добавила, что конкретные предложения планируется представить через год.

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