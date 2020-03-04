Германия приостанавливает экспорт респираторных масок и защитных костюмов

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германия временно приостанавливает продажу за границу средств медицинской защиты на фоне распространения коронавируса нового типа.
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К такому решению пришел кризисный штаб при правительстве ФРГ, сообщило в среду в Twitter Министерство здравоохранения Германии.
"Запрещается экспорт медицинских защитных средств (респираторных масок, перчаток, защитных костюмов). Исключения возможны лишь при определенных условиях", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в настоящее время занимается закупкой таких средств для больниц.
В ФРГ сейчас насчитывается 240 заболевших.