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Распространение коронавируса нового типа

Германия приостанавливает экспорт респираторных масок и защитных костюмов

В Министерстве здравоохранения уточнили, что исключения возможны лишь при определенных условиях

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германия временно приостанавливает продажу за границу средств медицинской защиты на фоне распространения коронавируса нового типа.

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К такому решению пришел кризисный штаб при правительстве ФРГ, сообщило в среду в Twitter Министерство здравоохранения Германии.

"Запрещается экспорт медицинских защитных средств (респираторных масок, перчаток, защитных костюмов). Исключения возможны лишь при определенных условиях", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в настоящее время занимается закупкой таких средств для больниц.

В ФРГ сейчас насчитывается 240 заболевших.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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