В Нижнем Новгороде танк Т-34 откроет парад 9 Мая

ТАСС, 4 марта. Танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Западного военного округа.

"В настоящее время экипаж танка, состоящий из лучших военнослужащих Западного военного округа, осуществляет подготовку для участия в тренировках. Всего тренировок пройдет свыше 30, а общая протяженность маршрута, который танк пройдет своим ходом, составит свыше 100 км", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в едином строю на военном параде в Нижнем Новгороде пройдут современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".