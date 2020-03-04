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75-летие Победы

Военкомат в Белгороде оцифровал документы 175 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

В число оцифрованных документов вошли фотографии солдат с фронта, письма и наградные листы и учетные карточки

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Военный комиссариат оцифровал в Белгородской области для мультимедийной галереи "Дорога памяти" документы свыше 175 тыс. участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

"Военный комиссариат Белгородской области оцифровал документы более 175 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее "Дорога памяти", - сказали в пресс-службе округа.

Среди оцифрованных документов фотографии солдат с фронта, письма и наградные листы, учетные карточки, в том числе гвардии ефрейтора Афанасия Сокольникова, прошедшего всю войну. В дни битвы на Курской дуге он получил ранение, но вывез из Белгородской области косточки вишневого дерева, спасшего ему жизнь. В настоящее время проросшее из косточек вишневое дерево украшает дом семьи Сокольниковых в Иркутской области.

Как отметили в пресс-службе округа, для работы с документами об участниках Великой Отечественной войны в каждом районном военкомате Белгородской области развернуты мобильные пункты оцифровки. Собранные материалы разместят в музее "Дорога памяти", который откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияБелгородская область75-летие Победы
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