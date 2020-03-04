В больницах Хайнаня осталось 6 пациентов, проходящих лечение после заражения коронавирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 4 марта. /ТАСС/. Общее число пациентов, которые проходят лечение от заболевания, вызванного новым типом коронавируса, снизилось в южной китайской провинции Хайнань до шести человек. Как сообщил в среду провинциальный Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, за все время эпидемии на острове официально было выявлено 168 случаев инфицирования, пять из них закончились летальным исходом, 157 человек уже выписаны из больниц.

Самое большое число заболевших зафиксировано в курортном городе Санья (54 случая). За ним по числу инфицированных следуют административный центр провинции, город Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев). Принятые властями меры санитарного контроля за время вспышки вируса позволили отследить свыше 6,2 тыс. контактов с инфицированными, после чего были приняты превентивные меры. Более 270 человек, сообщили в ведомстве, по-прежнему находятся под наблюдением врачей до подтверждения результатов анализов.

С 26 февраля власти провинции Хайнань понизили с наивысшего первого до третьего уровня режим экстренного реагирования на вспышку заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Решение было принято на основе анализа множества факторов экспертами из руководящей рабочей группы по борьбе с эпидемией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации на острове после принятых жестких мер санитарного контроля.

На Хайнане постепенно возвращаются к работе предприятия, возобновлено автобусное сообщение с другими регионами страны (кроме провинции Хубэй), а также множество приостановленных ранее авиарейсов. Власти при этом не намерены снижать бдительность и ослаблять меры санитарного контроля, учитывая рост числа инфицированных за пределами Китая. У всех прибывающих в провинцию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, где был выявлен новый коронавирус, будут проверять наличие симптомов. При их обнаружении прибывших отправят в клиники для обследования, а остальные должны будут пройти карантин в течение 14 дней.