В Татарстане за два месяца нашли более 400 писем с фронтов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Жители Татарстана с начала года нашли более 400 писем, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны, в рамках проекта создания мультимедийной галереи "Дорога памяти". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"За два месяца 2020 года в Республике Татарстан нашли 432 письма, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны. В процентном соотношении это почти 50% от писем, которые были найдены в Татарстане за весь 2019 год, когда было собрано 876 фронтовых писем. По поиску и добавлению фронтовых писем на сайт "Память народа" Республика Татарстан занимает второе место в России после Москвы", - сообщили в пресс-службе.

По словам военного комиссара республики Сергея Погодина, всего в регионе на данный момент удалось найти 1279 фронтовых писем, собрать документы и установить личности более 600 тыс. красноармейцев, которые ушли на войну из республики. Также собрано свыше 26 тыс. фотографий фронтовиков. "По этому показателю Татарстан занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

Для активизации поиска фронтовых писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в Татарстане развернуты более 250 стационарных и переносных пунктов оцифровки, которые базируются в зданиях военных комиссариатов, многофункциональных центрах, лечебных учреждениях, отделениях социальной защиты, а также в комнатах юнармейца в школах.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны разместят в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 м по числу дней Великой Отечественной войны и станет одним из крупнейших в мире.