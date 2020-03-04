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Распространение коронавируса нового типа

Бокерия предложил создать колл-центр для информирования населения по коронавирусу

Президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" также отметил, что при появлении малейших симптомов заболевания следует обратиться к врачу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Структуру для достоверного информирования людей о коронавирусе, которая работала бы как колл-центр, необходимо создать в России. Такое мнение высказал президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия, выступая в Общественной палате РФ.

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"Должна быть создана структура типа колл-центра куда человек мог бы позвонить и получить официальную информацию <...> Этот колл-центр, который имел бы соответствующий статус, мог бы сказать, что такая информация у них есть, а такой нет", - заявил он, добавив, что при появлении малейших симптомов заболевания следует обратиться к врачу.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
РоссияБокерия, Лео АнтоновичРаспространение коронавируса нового типа
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