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Детский омбудсмен предложила распространить опыт создания соцгостиницы на регионы России

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы для первых семей открылась соцгостиница, помимо предоставления бесплатного временного жилья, в ней будут оказывать психологическую, юридическую и другую помощь семьям

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что реализованный в Москве опыт создания социальной гостиницы для тяжелобольных детей, приезжающих с родственниками на лечение из регионов, следует распространить на другие субъекты России на системном уровне.

В среду на Нагорной улице на юго-западе Москвы для первых семей открылась соцгостиница. Помимо предоставления бесплатного временного жилья, в ней будут оказывать психологическую, юридическую и другую помощь семьям. Ремонтные работы в здании будут поэтапно продолжаться, полностью завершить масштабную реставрацию планируется в течение двух лет. Пока работы финансируются за счет пожертвований граждан.

"Прецедент открытия социальной гостиницы создан в Москве, уверена, что он зарекомендует себя как эффективный. Подобного рода запрос существует и в других регионах, где есть федеральные [медицинские] центры, в которые приезжают дети из разных субъектов. Игнорировать запрос нельзя, нужно искать системные решения, и импульс, который был дан в Москве может дать развитие этому направлению в регионах", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в стенах соцгостиницы будет обеспечено пребывания детей, которым нужно пройти лечение, и их родственников, планируется работа обучающего центра, а также медицинских специалистов.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города для создания социальной гостиницы. Передача в безвозмездную аренду сроком на 10 лет была осуществлена на основе распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина. Раньше в зданиях 1959 года постройки располагалась школа-интернат, однако учреждение было закрыто в 2015 году и последние годы пустовало.

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвала общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих.

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Россия
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