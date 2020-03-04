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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Белоруссии не намерен поднимать вопрос о закрытии границы из-за коронавируса

В республике может быть пересмотрен порядок проведения крупных международных мероприятий

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии не планирует поднимать вопрос о закрытии государственной границы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду на брифинге в МИД заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова.

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"Нет необходимости принимать какие-либо избыточные ограничительные мероприятия. Мы не планируем выходить с вопросом закрытия границы", - отметила представитель Минздрава.

При этом, по словам Жуковой, в республике может быть пересмотрен порядок проведения крупных международных мероприятий. "Может быть, будем рассматривать в индивидуальном порядке вопрос переноса по срокам на другое время каких-то крупных выставочных мероприятий", - уточнила замглавы Минздрава Белоруссии.

Всего в республике к настоящему времени зафиксировано шесть случаев коронавируса, из них четыре - в Минске и два - в Витебской области. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, у них практически бессимптомное течение заболевания, уточнили в Минздраве.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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БелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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