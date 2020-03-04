Президент Ирана отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани отверг предложение США о помощи в борьбе с новым коронавирусом, назвав ее "маской сострадания". Соответствующее заявление он сделал в среду.

"США надели маску сострадания, заявив, что они якобы хотят помочь народу Ирана, - приводит слова президента его пресс-служба. - Если вы говорите правду, то снимите санкции хотя бы с лекарств. Это будет первым шагом".

Он также призвал США "признать, что они совершили ошибку, и попросить прощения у иранского народа".

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. Однако для этого Тегеран должен попросить его об этом.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в Иране составляет 2922, при этом зарегистрировано по меньшей мере 92 летальных исхода.