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Количество зарегистрированных в Москве коллекторских компаний достигло 79

Всего в России насчитывается более 300 официально действующих коллекторских фирм

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Москве коллекторских фирм выросло в этом году до 79. Об этом сообщил на коллегии УФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

В Москве зарегистрированы 79 компаний, включенных в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, сообщил он на коллегии. Через два месяца после введения новых правил работы коллекторов (в марте 2017 года) в реестре, который ведут приставы, значилось 38 компаний, зарегистрированных в Москве, к началу 2018 года их число выросло до 58.

По словам главы УФССП по Москве, в минувшем году столичные приставы приняли решение об исключении одной организаций из реестра (ООО "ПФБ коллекшн" - прим. ТАСС). Между тем за прошлый год в Москве в реестр были включены 14 новых компаний, в январе этого года - еще одна.

В столице зарегистрировано более четверти из 304 всех официально действующих в России коллекторских фирм.

Главный судебный пристав столицы сообщил, что в течение 2019 года поступило 2849 жалоб и обращений граждан на действия коллекторов (в 2018 году их было 3431 - прим. ТАСС), "были организованы 36 внеплановых проверок, по результатам которых составлены 33 протокола по статье 14.57 КоАП ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности")". Нарушителям были выписаны десять предписаний, а одна из компаний исключена из реестра. За год столичные приставы 273 раза привлекали коллекторов и других сборщиков просроченных долгов к ответственности за нарушения правил общения с должниками, в том числе 232 раза - по статье 14.57 КоАП РФ. По результатам рассмотренных судами дел юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 7 млн рублей.

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