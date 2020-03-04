Число заразившихся новым коронавирусом в Нидерландах достигло 38

"За сутки выявлено 15 новых случаев заражения, - отметили в организации. - Четыре пациента госпитализированы, остальные находятся на домашнем карантине". Источник заражения нескольких инфицированных остается неизвестным, муниципальные службы здравоохранения проводят проверку. Большая часть заразившихся - это люди, которые недавно находились в северной части Италии, или члены их семей.

ГААГА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Нидерландов выявили заражение новым коронавирусом у 38 человек на территории королевства. Об этом сообщил в среду Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Во вторник МИД Нидерландов скорректировал рекомендации для путешественников касательно Италии, призвав людей не посещать ряд северных областей этой страны с туристическими целями, а только в случае необходимости.

Как сообщил в интервью газете Trouw директор Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов Яп Дистел, на данном этапе все принимаемые властями меры направлены на предотвращение распространения вируса. "А поскольку связь с Италией является очевидной, нам лучше ограничить контакты со всем регионом", - отметил он. В случае ухудшения ситуации, по словам специалиста, цель будет заключаться не в сдерживании вируса, а в оказании всей необходимой помощи пациентам, которые находятся в группе особого риска.

В свою очередь премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что на данном этапе он не видит необходимости в закрытии школ или отмены общественных мероприятий, подобно происходящему в других странах. Глава правительства подчеркнул, что эти утверждения основываются на советах Национального института здравоохранения и окружающей среды, и призвал доверять профессионалам.