Во Франции выявлено более 250 случаев инфицирования коронавирусом

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ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом во Франции достигло 257 человек. Такие данные приводятся в среду на сайте санитарно-медицинского агентства Sante Publique France.

Таким образом, этот показатель увеличился на 45 человек, по сравнению с последней сводкой, озвученной министром здравоохранения Франции Оливье Вераном во вторник вечером.

Согласно приведенной на сайте агентства инфографике, остальные данные за сутки не поменялись. Количество выздоровевших по-прежнему составляет 12, с начала распространения коронавируса в стране умерло четыре человека.