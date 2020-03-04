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Распространение коронавируса нового типа

Совет улемов Таджикистана просит граждан не ходить на молитвы в мечети из-за коронавируса

Случаев заражения в республике пока не зафиксировано, на карантине остаются 320 человек

ДУШАНБЕ, 4 марта. /ТАСС/. Управление Совета улемов Исламского центра Таджикистана обратился к гражданам республики и имамам с призывом воздержаться от посещения мечетей во время совершения молитв из-за распространения коронавируса нового типа. Текст обращения опубликован в среду на сайте информационного агентства "Ховар".

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"Управление Совета улемов в целях профилактики и защиты граждан от вероятности заражения и распространения коронавирусом призывает воздержаться от посещения мечетей во время массового богослужения", - говорится в тексте обращения. Отмечается, что это временное ограничение налагается на посещение и пятничной молитвы, исключение составляет погребальная молитва во время похорон.

В связи с этим духовенство Таджикистана также рекомендует внимательнее относится к своему здоровью, уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены и воздержания от посещения мест и мероприятий с большим скоплением людей.

В стране приняты все необходимые меры для предупреждения и распространения коронавируса, создан республиканский штаб под руководством вице-премьера страны, внутриведомственные штабы всех министерств и ведомств. По данным пресс-центра Министерства культуры Таджикистана, ранее запланированные массовые мероприятия и праздничные программы республиканского уровня в дни празднования Международного Навруза (21-24 марта - прим. ТАСС) будут проведены с ограниченным количеством приглашенных гостей и деятелей искусства. Штаб министерства образования и науки республики прекратил подготовительные мероприятия к празднованию весеннего равноденствия, на которые традиционно задействуют школьников и студентов.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты республики сообщили, что общее количество граждан, госпитализированных с целью проведения диагностики на предмет выявления заражения коронавирусом, составляло 1500 человек. По истечении инкубационного периода большинство из них выписано из больниц и медучреждений страны. В настоящее время на карантине осталось 320 человек, случаев подтвержденного заражения коронавирусом в Таджикистане не зафиксировано.

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ТаджикистанРаспространение коронавируса нового типа
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