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Под Псковом открыли бюсты трех бойцов шестой парашютно-десантной роты, погибших в Чечне

В церемонии открытия приняли участие школьники из юнармейского движения, а также ветераны и военные

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Бюсты десантников Владимира Бирюкова, Александра Коротеева и Алексея Шукаева из шестой роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли в среду в центре города Остров Псковской области - на родине бойцов. Об этом сообщил ТАСС глава Островского района Дмитрий Быстров.

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"Торжественно открыли в центре Острова, в сквере у площади героя Советского Союза Клавы Назаровой, бюсты воинов шестой роты, кавалеров ордена Мужества гвардии рядовых Владимира Бирюкова, Александра Коротеева и Алексея Шукаева. Мы отдали дань уважения, это островичи, наши земляки. Мы выражали слова благодарности присутствовавшим родителям за то, что воспитали таких детей. Присутствовали, к сожалению, не все родители, у некоторых уже родственников не осталось", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в церемонии открытия бюстов приняли участие школьники из юнармейского движения, а также ветераны и военные. "Важно, что в церемонии приняли участие дети. Сейчас молодые ребята, подрастающее поколение, на таких подвигах, геройских поступках, учатся. Прошло 20 лет, кто-то уже за это время родился и вырос, и даже сам отслужил. Это серьезный временной промежуток, и мы должны помнить, не забывать про это, и дальше на таких поступках воспитывать подрастающее поколение", - резюмировал Быстров.

По данным пресс-службы Псковской области 4 марта в разных муниципалитетах региона было открыто 7 бюстов погибшим бойцам 6-й роты. Кроме Острова, торжественные мероприятия прошли в Новосокольническом и Порховском районах.

"В Новосокольниках у мемориала в память о погибших воинах, уроженцах муниципалитета, появились памятные знаки Герою России Дмитрию Григорьеву и кавалеру Ордена Мужества Алексею Воробьеву. В память о бойцах была отслужена поминальная лития, после чего участники церемонии возложили к монументам цветы и гирлянды. Бюсты героям 6-й роты появились также в Порхове: мемориалы в память о гвардии рядовых Михаиле Загораеве и Владимире Архипове установлены рядом с краеведческим музеем", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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