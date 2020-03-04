СМИ: в Израиле школьник с коронавирусом посетил матч

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Учащийся девятого класса, у которого был выявлен коронавирус, посещал 24 февраля футбольный матч на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, 77 сидевших вокруг него болельщиков направлены на карантин. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth .

По данным издания, речь идет о болельщиках клуба "Маккаби" (Тель-Авив), которые наблюдали за игрой из восьмого сектора, рассчитанного на 5,4 тыс. зрителей. Заразившийся школьник вернулся из Италии, после чего в период с 23 по 26 февраля несколько раз бывал в магазине игрушек в городе Ор-Йегуда и посещал школу, где учится. Газета указывает, что 1150 учащихся, учителей и технического персонала его школы с 4 марта направлены на двухнедельный карантин.

Коронавирус нового типа выявлен к настоящему моменту у 15 израильтян. Минздрав еврейского государства 27 февраля предписал гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в изоляции на дому. Это распоряжение к тому моменту действовало уже более недели в отношении израильтян, прилетающих из Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура и Гонконга, и месяц - для тех, кто возвращается на родину из материкового Китая. Обязательный двухнедельный карантин, по данным израильского Минздрава, проходят в настоящий момент более 5 тыс. человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.