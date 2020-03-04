Пензенские власти объяснили, почему в кадетском классе используется обращение "господин"

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Слово "господин" при обращении ученика к учителю в кадетском классе в школе поселка Мичуринский Пензенской области используется только на торжественных мероприятиях, а не в повседневной учебной деятельности. Это связано с традициями казачества, указано в сообщении, размещенном на сайте Минобразования Пензенской области.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в школе в поселке Мичуринский под Пензой в документах было закреплена необходимость учеников обращаться к педагогу "господин учитель". Это вызвало недовольство родителей одного из учеников.

По данным ведомства, педагоги при проведении торжественных мероприятий использую обращение "господа кадеты". Подобное обращение связано с традициями казачества, отметили в ведомстве.

"Во многих положениях о кадетских и казачьих классах используется данное обращение. Это не обращение к нижестоящему по рангу человеку, это обращение к человеку, которого уважаешь", - приводятся в сообщении слова атамана Пензенского союза казаков Евгения Пучкова.

Как отметили в пресс-службе министерства, "Положение о кадетских классах", принятое в школе, было согласовано с Пензенским союзом казаков, а также не противоречит действующему законодательству. "Обучение в кадетских классах не является обязательным: его выбирают ученики и их родители по желанию. Для детей и родителей, которые не изъявили желание учиться в указанных классах, организованы общеобразовательные классы", - говорится в сообщении.