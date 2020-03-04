Единороссы предложили строить комплексы из детсадов, школ, спортивных и досуговых центров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Руководство думской фракции "Единая Россия" на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым в среду предложило создавать в малых городах и селах типовые многофункциональные комплексы, включающие в себя детские сады, школы, спортивные и досуговые объекты, чтобы снизить стоимость строительства и эксплуатационные расходы. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Участники встречи обсудили широкий круг тем, касающихся реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и национальных проектов. "Основное внимание было уделено организации бесплатного питания для школьников младших классов и дополнительных выплат педагогам за классное руководство, а также разработке программы патриотического воспитания молодежи", - отметили в пресс-службе.

"Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о целесообразности создания типовых проектов многофункциональных комплексов для сельских территорий и малых городов, в рамках которых были бы объединены школа, детский сад, спортивный комплекс, досуговый центр и фельдшерско-акушерский пункт", - говорится в сообщении. "Подобный подход помог бы снизить стоимость строительства, эксплуатационных и сопутствующих расходов", - отметил глава думских единороссов Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Участники встречи условились проработать данное предложение и передать его премьер-министру Михаилу Мишустину.

На встрече также присутствовали первый замруководителя фракции Андрей Исаев, заместители министра Виктор Басюк и Андрей Николаев.