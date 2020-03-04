МИД РФ рекомендует временно воздержаться от посещения префектуры Хоккайдо

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МИД России рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в префектуру Хоккайдо (Япония) без крайней необходимости из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости", - сообщает МИД РФ.