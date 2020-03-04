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Распространение коронавируса нового типа

В Еврогруппе заявили, что "не пожалеют сил" на борьбу с коронавирусом

Еврогруппа пристально мониторит ситуацию с коронавирусом, заявил ее председатель Мариу Сентену

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврогруппа пристально мониторит ситуацию с коронавирусом и не пожалеет сил, чтобы сдержать болезнь, обеспечить медицинское обслуживание и защиту населения. Об этом говорится в заявлении председателя Еврогруппы Мариу Сентену, распространенном в среду по итогам телеконференции министров экономики и финансов ЕС по коронавирусу.

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"Еврогруппа в расширеном составе (с участием министров стран ЕС, не входяших в еврозону - прим. ТАСС) провела телеконференцию, чтобы оценить последнее развитие событий и их влияние на финансовые рынки и экономику в результате распространения коронавируса. Вспышка негативно влияет на экономику, но объемы и продолжительность этого влияния невозможно оценить на данном этапе", - заявил он.

"Мы пристально мониторим ситуацию с коронавирусом и позвольте мне заверить вас, что мы не пожалеем сил, чтобы сдерживать болезнь, обеспечить медицинские обслуживание и защиту населения в наиболее пострадавших районах, чтобы защитить нашу экономику от дальнейшего ущерба", - заявил он.

"Мы подтвердили возможность в экстренных условиях использовать меры налоговой гибкости и допустить временные отклонения от норм Пакта стабильности и роста ЕС", - сказал он. Фактически это означает, что Еврогруппа может смягчить согласованные с правительством Италии жесткие нормы бюджетного дефицита для этой страны, чтобы позволить ей сгладить экономические последствия распространения коронавируса в этой стране за счет увеличения государственных займов для пополнения расходной части бюджета.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились, в стране в массовом порядке отменяются общественные мероприятия.

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Распространение коронавируса нового типа
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