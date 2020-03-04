Наблюдательные зоны на космодроме Куру закрыты перед запуском "Союза" из-за коронавируса

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Гвианский космический центр (ГКЦ) объявил о закрытии площадок для наблюдения за запусками на космодроме Куру за день до старта российского "Союза" с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Согласно опубликованному в среду коммюнике, это связано с профилактикой заражения коронавирусом.

"В соответствии с национальными решениями об ограничении массовых собраний Гвианский космический центр решил закрыть свои наблюдательные площадки для этого запуска", - гласит заявление. Подчеркивается, что данная мера станет дополнением к уже проводящемуся в стране мониторингу, который осуществляет региональное агентство здравоохранения.

По сводке санитарно-медицинского агентства Santé publique France, во Французской Гвиане пока не выявлены случаи заражения коронавирусом. Единственной заморской территорией Франции, где зафиксированы подобные случаи, стала Майотта - вызываемое коронавирусом заболевание там диагностировали у трех человек. Всего же по состоянию на середину дня среды во всей Франции зафиксировано 257 случаев, из них четыре смертельных.