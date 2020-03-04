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Распространение коронавируса нового типа

Глава ВОЗ: борьба с коронавирусом должна стать важнейшим приоритетом для всех стран

Принятие "агрессивных мер" может остановить распространение патогена, уверен Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны уделять приоритетное внимание борьбе с новым коронавирусом. Выступая в среду в Женеве на дипломатическом брифинге, он подчеркнул, что принятие "агрессивных мер" может остановить распространение патогена.

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Сдерживание передачи вируса, сказал глава ВОЗ, "должно быть наивысшим приоритетом для всех стран", но в то же время страны должны быть готовы к тому, что будет происходить "устойчивое распространение в общинах". "Приняв ранние агрессивные меры, государства могут остановить передачу и спасти жизни", - отметил он.

При этом генеральный директор ВОЗ выразил обеспокоенность тем, что "в некоторых государствах уровень политической воли не соответствует уровню опасности, с которой столкнулись" страны. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал проводить просветительские кампании среди населения с целью улучшения отслеживания случаев заболевания и контактов больных людей со здоровыми. По его словам, борьба с коронавирусом - это задача всего общества и всех членов правительств, а не только министерств здравоохранения.

Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что в разных странах следует применять "различные сценарии" для борьбы с болезнью, поскольку "не существует единого подхода". Он сообщил, что в настоящий момент коронавирус присутствует в 75 странах, а в 119 государствах его нет. В 47 странах зарегистрировано не более 10 заболевших. Всего в мире заболели 92 943 человека, 3160 умерли.

Теги
ШвейцарияТедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
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