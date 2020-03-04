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Число объявлений о продаже медицинских масок на "Авито" выросло с января в пять раз

Средняя стоимость одной маски на сайте составляет 24 рубля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество объявлений о продаже медицинских масок увеличилось на сайте объявлений "Авито" в пять раз с начала года, а количество запросов на это медизделие выросло в три раза после эвакуации россиян из Уханя. Об этом рассказали ТАСС в среду в пресс-службе сервиса объявлений "Авито".

"Мы видим активный рост публикаций объявлений о продаже медицинских масок, а также интерес покупателей к этому товару. С начала января количество подобных объявлений на "Авито" увеличилось в пять раз", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито".

Маски продаются поштучно, упаковками и даже оптом. В среднем стоимость одной маски на сайте составляет 24 рубля.

"Интерес россиян к медицинским маскам отражает новостную повестку. Например, после приземления самолета с россиянами из Уханя количество подобных запросов достигло 1000 в день. А к марту уже превысило 3000", - добавили в пресс-службе сайта объявлений.

Правительство России 4 марта опубликовало постановление, согласно которому до 1 июня запрещается вывозить из России некоторые медицинские изделия, в том числе медицинские маски. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в среду журналистам, что никаких ограничений по продажам медицинских масок внутри России нет, а введенный правительством временный запрет на вывоз направлен на борьбу со спекулянтами.

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