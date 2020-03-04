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Распространение коронавируса нового типа

El Pais: в Испании зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Мужчина умер в автономном сообществе Страна Басков

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Второй случай смерти от нового коронавируса зафиксирован на территории Испании. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, в автономном сообществе Страна Басков умер 82-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. Во вторник власти Валенсии объявили, что 13 февраля от коронавируса умер первый человек на территории Испании.

Сейчас в стране выявлено более 200 инфицированных. Больше всего заболевших зафиксировано в автономном сообществе Мадрид.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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