Число случаев заражения коронавирусом во Франции выросло до 285

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом во Франции возросло за сутки на 73, до 285 человек. Уточненную статистику озвучил на пресс-конференции в среду генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"На сегодняшний день количество случаев выявления коронавируса на территории Франции возросло до 285. Таким образом, за сутки их число увеличилось на 73, - рассказал он. - Сейчас 15 человек находятся в реанимации".

В числе новых заразившихся группа из 11 туристов, которые вернулись из Египта. Еще пять человек из департамента Юра предположительно заразились в период пребывания на некоем "многотысячном собрании христиан", проходившем в церкви коммуны Мюлуз с 17 по 24 февраля.

Вместе с тем у 65 пациентов врачи не могут установить источник заражения. По словам главы Управления здравоохранения Франции, количество жертв по-прежнему составляет четыре, новых случаев излечения от этого заболевания также не зафиксировано.

"В настоящий момент наша стратегия отдает приоритет защите от распространения вируса в тех зонах, где он пока еще не обнаружен или практически отсутствует", - добавил Саломон. Он уточнил, что связанное с коронавирусом заболевание диагностировано на территории 13 регионов страны, в семи из них по меньшей мере 10 заразившихся. Самым крупным очагом распространения по-прежнему считается департамент Уаза, где уже насчитывается 99 случаев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен собрать в четверг в Елисейском дворце 30 ученых и руководителей лабораторий в 16:00 (18:00 мск), чтобы обсудить с ними распространение коронавируса в стране и решение проблемы. Как сообщили в среду вечером в администрации французского президента, на встречу приглашены представители государственных и частных коммерческих организаций.