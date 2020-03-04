Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло до 87

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил в среду о том, что в Великобритании подтверждено больше 30 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в стране достигло 87 человек.

"По состоянию на 09:00 (12:00 мск) анализы 32 пациентов в Англии дали положительный результат на COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - указывается в заявлении Уитти, опубликованном на сайте британского правительства. Впоследствии главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Макбрайд сообщил о подтверждении еще двух случаев заражения вирусом в Ольстере.

По состоянию на вечер вторника, в Великобритании был отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. За сутки их число достигло 87, при этом 80 выявленных случаев приходится на Англию, по три на Шотландию и Северную Ирландию и один - на Уэльс. В общей сложности в Соединенном Королевстве было проведено без малого 17 тыс. анализов на заражение коронавирусом.

Выступая в среду утром в эфире первого телеканала Би-би-си, Уитти заявил, что не может исключить возможности эпидемии COVID-19 в Соединенном Королевстве. По его словам, "при наихудшем варианте развития событий" заразиться может до 80% населения страны. При этом Уитти не считает, что британцам уже следует избегать мест массового скопления людей или носить защитные маски, однако, по его словам, в будущем необходимость предпринимать дополнительные меры предосторожности, помимо частого мытья рук, может стать более острой.

"Почти наверняка в Соединенном Королевстве будут отмечены новые случае заболевания, и весьма вероятно, что таких случаев станет намного больше. И да, мы также ожидаем, что будут случаи со смертельным исходом", - сказал Уитти в среду в интервью "Скай ньюс". Пока что на территории Соединенного Королевства не умер ни один из заразившихся коронавирусом.