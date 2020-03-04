{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло до 87

Подтверждено больше 30 новых случаев заражения

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил в среду о том, что в Великобритании подтверждено больше 30 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в стране достигло 87 человек.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"По состоянию на 09:00 (12:00 мск) анализы 32 пациентов в Англии дали положительный результат на COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - указывается в заявлении Уитти, опубликованном на сайте британского правительства. Впоследствии главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Макбрайд сообщил о подтверждении еще двух случаев заражения вирусом в Ольстере.

По состоянию на вечер вторника, в Великобритании был отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. За сутки их число достигло 87, при этом 80 выявленных случаев приходится на Англию, по три на Шотландию и Северную Ирландию и один - на Уэльс. В общей сложности в Соединенном Королевстве было проведено без малого 17 тыс. анализов на заражение коронавирусом.

Выступая в среду утром в эфире первого телеканала Би-би-си, Уитти заявил, что не может исключить возможности эпидемии COVID-19 в Соединенном Королевстве. По его словам, "при наихудшем варианте развития событий" заразиться может до 80% населения страны. При этом Уитти не считает, что британцам уже следует избегать мест массового скопления людей или носить защитные маски, однако, по его словам, в будущем необходимость предпринимать дополнительные меры предосторожности, помимо частого мытья рук, может стать более острой.

"Почти наверняка в Соединенном Королевстве будут отмечены новые случае заболевания, и весьма вероятно, что таких случаев станет намного больше. И да, мы также ожидаем, что будут случаи со смертельным исходом", - сказал Уитти в среду в интервью "Скай ньюс". Пока что на территории Соединенного Королевства не умер ни один из заразившихся коронавирусом.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: число заразившихся коронавирусом в Стокгольме за один день увеличилось вдвое
Всего в Швеции подтверждено 52 случая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС