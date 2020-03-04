Ирак объявил о первой смерти от коронавируса в Багдаде и второй по стране

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Первый случай гибели от нового коронавируса зафиксирован в Багдаде. Об этом сообщило издание Mawazin News со ссылкой на иракский Минздрав.

По словам официального представителя ведомства Сейфа аль-Бадра, умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием.

За несколько часов до этого в Сулеймании (Иракский Курдистан) был зафиксирован первый в стране и во всем арабском регионе летальный исход от заболевания, вызванного коронавирусом: умер 70-летний проповедник, который общался с шиитскими паломниками, в том числе из Ирана.

На данный момент в Ираке зарегистрировано 35 случаев коронавируса. В страну вирус пришел из соседнего Ирана.