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Распространение коронавируса нового типа

Ирак объявил о первой смерти от коронавируса в Багдаде и второй по стране

Умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Первый случай гибели от нового коронавируса зафиксирован в Багдаде. Об этом сообщило издание Mawazin News со ссылкой на иракский Минздрав.

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По словам официального представителя ведомства Сейфа аль-Бадра, умершая женщина страдала тяжелым иммунным заболеванием.

За несколько часов до этого в Сулеймании (Иракский Курдистан) был зафиксирован первый в стране и во всем арабском регионе летальный исход от заболевания, вызванного коронавирусом: умер 70-летний проповедник, который общался с шиитскими паломниками, в том числе из Ирана.

На данный момент в Ираке зарегистрировано 35 случаев коронавируса. В страну вирус пришел из соседнего Ирана.

Теги
ИранИракРаспространение коронавируса нового типа
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