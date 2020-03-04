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Распространение коронавируса нового типа

"Ситимобил" направил партнерам рекомендации по профилактике COVID-19

Компания попросила не допускать к работе водителей с любыми симптомами ОРВИ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Агрегатор такси "Ситимобил" направил партнерам рекомендации по профилактике заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

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"После новостей о первых заболевших новым вирусом в России мы разослали нашим партнерам (агрегатор такси выступает IT-платформой и не имеет собственного таксопарка - прим. ТАСС) - таксопаркам и водителям - памятку об обязательных мерах безопасности, которые помогут предотвратить распространение инфекции", - сказал он.

По данным Лобушкина, компания попросила партнеров следить за здоровьем водителей и не допускать к работе водителей с любыми симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк). Также они должны обеспечивать водителей одноразовыми масками, антисептиками для рук и дезинфицирующими средствами. Водителям рекомендуется регулярно протирать ручки дверей антисептиками, проводить влажную уборку салона и не менее двух раз в сутки проветривать салон.

"Сейчас мы также ведем переговоры с несколькими подрядчиками, специализирующимися на дезинфекции общественного транспорта. Лучших из них мы посоветуем нашим партнерам для проведения регулярной обработки автомобилей. Наша задача не допустить паники среди пользователей, и в то же время приложить все усилия для обеспечения безопасности как водителей, так и пассажиров. Мы тесно работаем с Роспотребнадзором по этому вопросу и призываем не верить распространяемым фейковым сообщениям", - заключил он.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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