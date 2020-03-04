AP: в США от нового коронавируса умер первый человек за пределами штата Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press .

10 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии. Управление здравоохранения штата Вашингтон также информировало, что на его территории зафиксировали уже 39 случаев заражения короанвирусом.

В среду сообщалось, что в штате было 27 инфицированных, летальных исходов было девять.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане (Китай). За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.