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Распространение коронавируса нового типа

AP: в США от нового коронавируса умер первый человек за пределами штата Вашингтон

Летальный исход зафиксирован в Калифорнии. Всего на территории Соединенных Штатов умерли в результате заражения 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

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10 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии. Управление здравоохранения штата Вашингтон также информировало, что на его территории зафиксировали уже 39 случаев заражения короанвирусом.

В среду сообщалось, что в штате было 27 инфицированных, летальных исходов было девять.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане (Китай). За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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