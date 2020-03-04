Пенс отправится в штат Вашингтон, где жертвами коронавируса стали 10 человек

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отправится в штат Вашингтон, где от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, умерли уже 10 человек.

Об этом он сообщил в среду на встрече со специалистами штаба, занимающегося борьбой с распространением инфекции.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение коронавируса в США, а также его распространение в стране, - сказал Пенс, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. - Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, еще один человек умер, таким образом количество летальных исходов достигло 10". "Я встречусь в Вашингтоне с губернатором штата Джеем Инсли", - проинформировал вице-президент.