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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Стокгольме за один день увеличилось вдвое

Всего в Швеции подтверждено 52 случая

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом нового вида в шведской столице увеличилось в среду на 16 человек и достигло 31. Всего в стране подтверждено 52 случая, сообщает телеканал SVT.

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27 жителей Стокгольма были заражены за границей или были в прямом контакте с людьми, которые выезжали за рубеж. В четырех случаях источник инфицирования выясняется.

Эксперты объясняют увеличение числа подтвержденных случаев окончанием школьных каникул в Стокгольме, а также тем, что большее число людей прошли тестирование.

Управление здравоохранения Швеции повысило в понедельник риск распространения коронавируса в Швеции с "низкого" до "умеренного". Риск заражения завезенным из других стран вирусом классифицируется как "очень высокий", а не просто "высокий", как ранее.

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ШвецияРаспространение коронавируса нового типа
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