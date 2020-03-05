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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса выявлен в столице Чили

В Минздраве сообщили, что состояние заболевшего не вызывает опасений

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 марта. /ТАСС/. Чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в столице страны. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

"Речь идет о 56-летнем жителе столичного округа, который ездил в Европу, где посетил несколько стран, в том числе север Италии", - говорится в заявлении ведомства.

По данным Минздрава, состояние заболевшего не вызывает опасений. "Пациент будет находиться под эпидемиологическим наблюдением у себя дома", - добавило министерство.

Речь идет о третьем подтвержденном случае заражения коронавирусом в Чили. Во вторник президент страны Себастьян Пиньера сообщил, что болезнь была выявлена в городе Тальке у 33-летнего врача, вернувшегося из поездки в Сингапур. Позднее коронавирус был также подтвержден у его супруги, которая ездила вместе с ним.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
ЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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