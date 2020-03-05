Губернатор Небраски из-за коронавируса предложил вместо рукопожатий здороваться локтями

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Вспышка коронавируса заставляет людей менять привычки, воздерживаться от поцелуев и пожатия рук и использовать иные формы приветствия при встречах. Как сообщает телекомпания CNN , губернатор штата Небраска Пит Рикеттс порекомендовал вместо традиционных рукопожатий касаться друг друга локтями. Он подал личный пример, поприветствовав таким образом группу лиц, покидавших карантин в Небраске.

"Давайте откажемся на какое-то время от рукопожатий", - привела телекомпания слова бывшего директора Центров по контролю над заболеваниями и профилактике Тома Фридана, который предпочитает приветствовать людей традиционным для Юго-Восточной Азии жестом намасте (соединение двух ладоней перед собой - прим. ТАСС), но в то же время не исключает и возможности приветствия путем касания локтями.

Это мнение разделяет американский эксперт по вопросам этикета Уильям Хансон, считающий, что при приветствии главное не физический контакт, а теплота чувств. По его словам, сейчас вполне уместно здороваться с людьми, подняв раскрытую ладонь.

"Это особенно актуально, когда приходится приветствовать большую группу людей, например, на конференции", - пояснил он.

В то же время эксперты признают, что физического контакта в некоторых случаях избежать невозможно. "Мы ведь вежливые люди, - привела телекомпания CNN мнение британского эксперта Лайзы Окерли. - Мы же не намерены демонстрировать, что не желаем пожимать руку, подозревая, что она грязная". По ее мнению, если уж рукопожатия не избежать, то можно после него тщательно помыть руки или протереть их дезинфицирующим средством, но сделать это не на виду у всех.