В Австрии число заразившихся коронавирусом возросло до 37

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки до 37. Об этом сообщило в четверг Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в утренней сводке за минувшие сутки.

На наличие вируса в Австрии были проверены почти 3,7 тыс. человек, более 350 были помещены на карантин из-за контактов с заразившимися. Число заразившихся растет ежедневно почти на 10 человек. Случаи заражения зафиксированы в Вене, Нижней Австрии, Тироле, Зальцбурге, Штирии.

Минздрав Австрии ранее издал несколько указов, согласно которым полиция может блокировать населенные пункты, дороги, запрещать и распускать собрания и массовые мероприятия при регистрации случаев подозрения на заражение коронавирусом. Власти могут также изолировать людей с подозрением на коронавирус, блокировать их в собственных квартирах на время карантина, принимать такие же меры в отношении лиц, с которыми могли контактировать заболевшие. Авиаперевозчиков и другие транспортные компании в случае подтверждения коронавируса хотя бы у одного из пассажиров должны передавать властям списки всех пассажиров. Впоследствии их могут изолировать на карантин на 14 суток.