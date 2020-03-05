Мосгорсуд оставил в СИЗО участника розыгрыша о коронавирусе в московском метро

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова, участвовавшего в розыгрыше в Московском метрополитене на тему коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Черемушкинского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты на арест - без удовлетворения", - сказали в суде.

Джаборову предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору"), максимальное наказание по которой предусматривает семь лет лишения свободы.

Черемушкинский суд Москвы в феврале арестовал Джаборова. Изначально он был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не живет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, ходатайствовал о его аресте.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене 2 февраля. В вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке метро, молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.

Ведется розыск соучастников арестованного Джаборова. В суде он не признал вину в хулиганстве.