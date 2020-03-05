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Вторая мировая война

Более 50 тыс. человек подали заявки на волонтерскую работу в Год памяти и славы

Каждый доброволец пройдет специальное обучение по единому стандарту подготовки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек уже подали заявки на участие в волонтерской деятельности на мероприятиях, которые проходят в рамках Года памяти и славы. Об этом сообщили в четверг ТАСС в общественном движении "Волонтеры Победы".

"На обновленном портале всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 тыс. добровольцев. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы", - проинформировали там.

По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, планируется подготовить более 100 тыс. волонтеров, которые "смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь". "Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое", - пояснила она.

Амельченкова уточнила, что каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, "пройдет специальное обучение на мобильной платформе". "Вместе с нашими партнерами мы разработали единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны", - сообщила она.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаВторая мировая война
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