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В Гидрометцентре рассказали о погоде на 8 Марта

В Москве, по прогнозам синоптиков, в Международный женский день пройдет небольшой дождь
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Осадки пройдут в большинстве регионов России в Международный женский день, 8 марта, а в Красноярском крае и Якутии также ожидаются 25-30-градусные морозы, сообщил на пресс-конференции в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В основном погода теплая на 8 Марта. Исключения - Красноярский край и Якутия. Уже 8-го числа температура в Красноярском крае, в Эвенкии, прогнозируется минус 25-30 градусов. В Якутии, несмотря на то, что положительная аномалия, минус 30 градусов, не сомневайтесь, будет. Осадки будут повсеместно, исключая южные регионы европейской части России", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Москве в Международный женский день пройдет небольшой дождь, днем ожидается 8-10 градусов тепла.

Теги
РоссияЯкутияКрасноярский крайВильфанд, Роман Менделевич
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