{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В России пройдут уличные выставки о подвигах женщин во время войны

По словам помощника президента Владимира Мединского, ту роль, которую сыграли женщины не только в истории Великой Отечественной войны, но и вообще в истории нашей страны, невозможно переоценить

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в преддверии 75-летия Победы предложил организовать в крупных городах России уличные выставки "Женское лицо Победы", которые расскажут о роли женщин в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Ранее Союз женщин России при поддержке РВИО подготовил и разместил в своей штаб-квартире в Москве выставку, на стендах которой представлена информация о жизни и подвигах летчицы Валентины Гризодубовой, партизанках Зое Космодемьянской и Зине Портновой, многих других девушках и женщинах, которые воевали в танковых войсках, были связистами, снайперами, санитарками, саперами, - всего более 20 воинских специальностей.

"Эту замечательную выставку мы растиражируем в увеличенном формате, обратимся к мэру Москвы и руководству других городов-миллионников, чтобы разместить ее в уличном формате, потому что она очень содержательна, надо, чтобы люди это знали", - сказал он в четверг в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между РВИО и Союзом женщин России.

Мединский подчеркнул, что "ту роль, которую сыграли женщины не только в истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но и вообще в истории нашей страны, невозможно переоценить".

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Мединскому с просьбой оказать помощь в том, чтобы одному из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" в преддверии 75-летия Победы присвоить имя Гризодубовой. Председатель РВИО обещал оказать содействие в данном вопросе.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Определены суперфиналисты конкурса "Лидеры России" по треку "Здравоохранение"
В финале приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС