В России пройдут уличные выставки о подвигах женщин во время войны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в преддверии 75-летия Победы предложил организовать в крупных городах России уличные выставки "Женское лицо Победы", которые расскажут о роли женщин в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Ранее Союз женщин России при поддержке РВИО подготовил и разместил в своей штаб-квартире в Москве выставку, на стендах которой представлена информация о жизни и подвигах летчицы Валентины Гризодубовой, партизанках Зое Космодемьянской и Зине Портновой, многих других девушках и женщинах, которые воевали в танковых войсках, были связистами, снайперами, санитарками, саперами, - всего более 20 воинских специальностей.

"Эту замечательную выставку мы растиражируем в увеличенном формате, обратимся к мэру Москвы и руководству других городов-миллионников, чтобы разместить ее в уличном формате, потому что она очень содержательна, надо, чтобы люди это знали", - сказал он в четверг в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между РВИО и Союзом женщин России.

Мединский подчеркнул, что "ту роль, которую сыграли женщины не только в истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но и вообще в истории нашей страны, невозможно переоценить".

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова обратилась к Мединскому с просьбой оказать помощь в том, чтобы одному из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" в преддверии 75-летия Победы присвоить имя Гризодубовой. Председатель РВИО обещал оказать содействие в данном вопросе.