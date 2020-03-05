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На Хайнане в 2020 году построят зимнюю футбольную тренировочную базу

На территории базы будут также построены поля для пляжного футбола и две тренировочные площадки для вратарей

ХАЙКОУ /Китай/, 5 марта. /ТАСС/. Зимняя футбольная тренировочная база, построенная по международным стандартам, появится в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань в первой половине 2020 года. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Проект предусматривает сооружение 30 стандартных футбольных полей с соответствующей инфраструктурой. На территории базы будут также построены поля для пляжного футбола и две тренировочные площадки для вратарей.

"Ожидается, что они будут построены и введены в эксплуатацию в первой половине 2020 года", - приводит агентство слова директора по развитию данного проекта Лю Жуя. Как отметил тренер футбольного клуба Shenzhen FC's U-19 Сян Цзюнь, база будет обладать превосходной инфраструктурой, а климат на Хайнане подходит для проведения тренировок в зимнее время года.

На Хайнане действует безвизовый режим в отношении граждан из 59 стран, включая Россию, что облегчает доступ зарубежным футбольным клубам к использованию данной тренировочной базы. "Мы пригласим больше зарубежных команд на Хайнань для проведения зимних тренировок и обеспечим возможности для контактов и соревнований между местными и иностранными командами", - приводит агентство слова представителя Управления по вопросам спорта Сюй Сянхуна.

Теги
РоссияХайнань
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