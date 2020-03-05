В ЮАР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 5 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в четверг в Южно-Африканской Республике. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

"Пациент - 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии с женой, - приводит его слова южноафриканский новостной портал News24. - Их туристическая группа вернулась в ЮАР 1 марта 2020 года. Он обратился к терапевту 3 марта с симптомами лихорадки, головной болью и кашлем".

Заболевший помещен в карантин. Медики устанавливают тех, с кем контактировал заразившийся. News24 отмечает, что южноафриканец живет на востоке страны, в провинции Квазулу-Наталь.

ЮАР стала третьей страной Африки южнее Сахары, где подтверждены подобные случаи заболевания. До этого были зафиксированы случаи заражения в Нигерии и Сенегале.