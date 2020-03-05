В Мосгордуме предлагают не подвергать уголовному преследованию за врачебные ошибки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова предложила ввести в российское законодательство термин "врачебная ошибка", обозначив, что такая ошибка не предполагает уголовного преследования.

"Необходимо ввести термин "врачебная ошибка" в законодательство и дать ему очень четкое определение, написать, что врачебная ошибка не подлежит уголовному наказанию. Во всем мире фиксируется много врачебных ошибок, и нет мировой практики по привлечению врачей за них к уголовной ответственности", - сказала Стебенкова в четверг по итогам круглого стола на тему зашиты прав медработников.

Она пояснила, что такие ошибки совершаются неумышленно, они, как правило, связаны со сложностями в постановке диагноза, течением заболевания, особенностями пациента. "Сегодня привлекают к ответственности врачей, это неправильно, нужно защитить врачей, иначе мы можем лишиться их, они просто не захотят идти в профессию", - добавила депутат.

Также, по ее словам, необходимо отказаться от существующего термина "медицинская услуга". "Медицинская услуга - это понятие в Гражданском кодексе. По закону о правах потребителей сегодня мы можем осудить врача за неправильно оказанную услугу, но это бред. Нужно от этого термина отходить, менять его", - отметила Стебенкова. Она добавила, что по итогам круглого стола планируется создать рабочую группу с привлечением депутатов Госдумы, членов Национальной медицинской палаты, чтобы разработать изменения в законодательстве.

Одним из наиболее резонансных за последнее время стало уголовное дело о врачебной ошибке, возбужденное в 2018 году в отношении врача-гематолога московской клиники Елены Мисюриной. Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной в оказании в 2013 году услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

По версии стороны обвинения, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и повредила сосуды пациентки, которая через несколько дней умерла. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Мисюрина была освобождена из-под стражи.