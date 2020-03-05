Правительство одобрило правила осуществления выплат ветеранам ко Дню Победы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило правила осуществления единовременной выплаты ветеранам в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг в пресс-службе Минтруда.

Согласно указу, единовременные выплаты в 2020 году ко Дню Победы за счет средств федерального бюджета получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны, напомнили в министерстве.

"Одобрены правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект постановления был подготовлен Минтрудом России во исполнение одноименного указа президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Участники и инвалиды, ветераны войны из числа награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, с Японией, вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Всего получателей такой выплаты 537,1 тысячи. Ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат выплаты в размере 50 тыс. рублей. Всего таких граждан 611,4 тыс. человек, сообщили в Минтруде.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все выплаты ветеранам будут осуществлены автоматически в апреле-мае этого года.