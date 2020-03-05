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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Источник: РЖД рекомендовали сотрудникам воздержаться от поездок за рубеж на время отпуска

По его словам, после путешествий в зарубежные страны сотрудникам будет необходимо пройти медицинский осмотр

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. РЖД рекомендовали своим сотрудникам не выезжать за рубеж без острой необходимости в связи с распространением коронавируса, рекомендация касается и отпусков, сообщил ТАСС источник в железнодорожной отрасли.

"Из-за ситуации с коронавирусом рекомендовано воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации без существенной необходимости, в том числе во время отпуска", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после путешествий в зарубежные страны сотрудникам будет необходимо пройти медицинский осмотр в медицинских учреждениях РЖД. В пресс-службе холдинга пока не предоставили комментарий.

В феврале РЖД приняли решение ограничить командировки сотрудников в зарубежные страны. Ограничения на зарубежные командировки уже ввели многие крупные российские компании, такие как "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", а также металлургические компании.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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