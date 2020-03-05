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Экс-депутат горсовета: обвинения русских общественников Клайпеды в шпионаже абсурдны

По его мнению, абсурдно подозревать человека в шпионаже за дружественное отношение к своей исторической родине

ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Попытки обвинить русских общественников Клайпеды в шпионаже абсурдны. Такую оценку действиям литовских силовых структур дал в беседе с корреспондентом ТАСС член партии "Союз русских Литвы", экс-депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов.

"Подозревать человека за дружественное отношение к своей исторической родине - к России - в шпионаже абсурдно, иначе это не назовешь", - сказал он.

Во вторник Клайпедская окружная прокуратура заявила о начале досудебного расследования по факту шпионажа. Как сообщил Титов, в четверг продолжился опрос депутата Клайпедского горсовета Эллы Андреевой, задержанной после обыска во вторник для опроса. У Андреевой были изъяты компьютер, все телефоны и некоторые бумаги. После опроса ее отпустили, но назначили новую дату для дачи показаний в четверг. Электронные средства Андреевой так и не возвращены. Она фигурирует в качестве специального свидетеля. Данный статус применяется в отношении лиц, которые, возможно, причастны к нарушению закона, но фактов об этом у следствия недостаточно.

"Никакой антигосударственной деятельностью Андреева не занималась. Власти пытаются запугать русских общественников", - сказал Титов.

Во вторник в Клайпеде был также задержан на двое суток руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексей Грейчюс. Он ранее был в числе организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

Вопрос о продлении задержания или освобождении Грейчюса должен быть решен в четверг.

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Литва
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