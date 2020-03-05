Россия создаст систему, позволяющую контролировать безопасность судоходства в Арктике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Создание системы, которая позволит контролировать обеспечение безопасности судоходства и управление транспортными потоками, станет одной из основных задач России в сфере развития инфраструктуры в Арктике. Это следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

"Основными задачами в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны РФ являются: <…> создание системы контроля за обеспечением безопасности судоходства, управлением транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в Арктической зоне РФ, в том числе реализация комплекса мер по гидрометеорологическому, навигационному и гидрографическому обеспечению", - говорится в документе.

Планируется также создать эффективную систему предупреждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти на всей протяженности Севморпути и других транспортных коридоров; сформировать флот, достаточный для безопасного и бесперебойного круглогодичного судоходства в акватории СМП. Кроме того, Россия сосредоточится на развитии системы постоянного и комплексного космического мониторинга Арктики, независимой от иностранных технологий и средств.

В качестве важных задач также указаны строительство и модернизация портов, расширение аэропортовой сети. Как указано в документе, необходимо также повышать транспортную доступность отрезанных от сети автодорог населенных пунктов, совершенствовать инфраструктуру для услуг связи, развивать систему энергоснабженения.

Планируется расширять возможности судоходства, строить железнодорожные магистрали, которые позволят вывозить продукцию из европейской и азиатской частей России по Севморпути.

Основы государственной политики определяют главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также систему мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.