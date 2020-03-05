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Россия планирует усилить работу по созданию единой системы спасения в Арктике

Также предполагается укреплять отношения с арктическими государствами и наращивать международное сотрудничество

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия намерена содействовать усилению работы арктических государств по созданию единой системы поиска и спасения, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий. Это следует из опубликованного в четверг указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

"Основными задачами в сфере развития международного сотрудничества являются: <…> содействие наращиванию усилий арктических государств по созданию единой региональной системы поиска и спасения, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий, а также по координации спасательных сил", - говорится в документе.

Планируется также укреплять добрососедские отношения с арктическими государствами, наращивать международное сотрудничество. Отмечается, что за Арктическим советом нужно закрепить роль ключевого объединения, координирующего международную деятельность в регионе.

Россия намерена обеспечивать российское присутствие на архипелаге Шпицберген на условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Она также планирует сохранить взаимодействие с арктическими государствами по вопросу разграничения континентального шельфа в Северном Ледовитом океане на основе норм международного права и с учетом национальных интересов.

Планируется помогать малочисленным народам в ведении приграничного сотрудничества с родственными этническими группами, проживающими за пределами России.

Основы государственной политики определяют главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также систему мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.

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