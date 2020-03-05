В Ижевске начался сбор подписей за присвоение ему звания города трудовой доблести

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Сбор подписей за присвоение Ижевску звания "Город трудовой доблести" начался в Удмуртии. Центрами сбора стали в том числе учреждения культуры, промпредприятия и администрации городов и районов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Начался сбор подписей за присвоение Ижевску звания города трудовой доблести. По решению общественного штаба масштабный сбор подписей жителей региона в поддержку инициативы будет проводиться до мая. Центрами сбора станут учреждения культуры, промышленные предприятия, приемные партии "Единая Россия", администрации городов и районов Удмуртии", - сказано в сообщении.

Глава региона Александр Бречалов считает, что особенно важной является дата, когда городу могут присвоить соответствующее звание. "Ижевск, безусловно, заслуживает присвоения столь почетного звания, особенно важно, если это произойдет в год 75-летия Победы и 260-летия со дня основания города. В годы Великой Отечественной войны Удмуртия была основным поставщиком стрелкового оружия для фронта. В довоенный период Ижевск производил чуть более двух тысяч винтовок, а уже в январе 1942 года за сутки вооружал одну стрелковую и одну авиационную дивизию", - цитирует главe республики пресс-служба.

По мнению конструктора стрелкового оружия Владимира Ярыгина (автор более 20 образцов боевого, гражданского и спортивного оружия), присвоение Ижевску звания - это признание побед и большой вклад в будущее города. "Вместо ушедших на фронт мужчин к цеховым агрегатам вставали пенсионеры. Женщины овладевали мужскими профессиями. Наравне со взрослыми трудились подростки. Эта память должна поддерживаться. И это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед республикой", - считает Ярыгин.

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев ранее выразил мнение ТАСС о том, что Ижевск имеет все основания одним из первых претендовать на присвоение звания.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.