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Распространение коронавируса нового типа

Италия выделяет €7,5 млрд на поддержку компаний и населения в условиях коронавируса

Премьер-министр страны Джузеппе Конте уточнил, что это решение должно быть одобрено парламентом

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Италии постановило выделить €7,5 млрд на поддержку компаний и населения в условиях чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом объявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте по завершении заседания Совмина. Его пресс-конференция транслировалась в Facebook.

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"Мы выделили €7,5 млрд на поддержку семьям и компаниям, которые противостоят чрезвычайной ситуации не только с медицинской точки зрения, но экономической", - объявил Конте. Он уточнил, что это решение должно быть одобрено парламентом, "поскольку предполагает переброску средств, предназначавшиеся на другие проекты".

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена. 4 марта правительство объявило о закрытии всех образовательных учреждений, от садов до университетов, до 15 марта.

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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